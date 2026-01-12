RSF攜手中央社 「明日世界」攝影展開展

無國界記者組織(RSF)與中央通訊社攜手合作，推出40週年全球巡迴攝影展「明日世界 Shooting the World of Tomorrow」，亞洲首站選在台灣登場，凸顯台灣在國際新聞自由版圖中的關鍵地位。RSF亞太辦事處代表艾瑋昂表示，新聞工作的核心價值在於對抗審查制度、政治宣傳與不實資訊，若缺乏獨立報導，將無法保障人權、法治、民主與自由。

「明日世界 Shooting the World of Tomorrow」新聞攝影展以「環境」、「危機」與「流亡」三大主題策展，集結RSF全球巡迴展40幅精選作品。其中包括獲得2025世界新聞攝影大賽年度照片獎的巴勒斯坦自由攝影記者阿布埃盧夫(Samar Abu Elouf)之作，捕捉巴勒斯坦孩童聽見空襲聲響而停止玩耍的瞬間，映照戰爭對兒童造成的深刻影響。

廣告 廣告

展覽同時呈現中央社於2024至2025年間精選的13幅得獎新聞攝影作品，題材橫跨國內外重大新聞現場，期盼引領觀眾透過影像凝視正在發生的現實，並思考人類共同走向的明日。

文化部次長王時思12日在開幕記者會上指出，自由是所有文化創造的基石，沒有自由，真理便無法生根發芽。她強調，視覺敘事具有普世性的力量，一張震撼人心的照片無須翻譯即可跨越語言與國界，觸動人心。她表示，自由的創作環境是台灣文化發展中最寶貴的資產，新聞自由與文化實力更是台灣在國際社會最重要的兩大支柱，她期待透過國際媒體交流，讓台灣的故事持續被世界看見。

RSF亞太辦事處代表艾瑋昂(Cédric Alviani)則指出，本次展覽是向全球新聞攝影記者的勇氣與遠見致敬，40位攝影師的作品呈現當代世界所面臨的關鍵處境。他也特別提到，台灣攝影記者的作品納入展出，讓全球視角與在地現實得以相互對話，更不忘強調新聞自由的不可取代性，他表示：『(原音＋翻譯)新聞工作的重要與不可替代性在於對抗審查制度、政治宣傳與不實資訊；一旦失去獨立報導，人權、法治、民主與各項自由都將無從保障。』

艾瑋昂指出，根據RSF統計，過去10年已有超過780名記者殉職，目前仍有500多名記者遭到關押，尤其第一線的攝影記者，經常因揭露真相而成為攻擊目標，值得社會給予更多支持與敬意。

中央社社長胡婉玲表示，在人工智慧快速發展的時代，更應珍惜新聞攝影所承載的人文價值，她並強調本次展出作品皆為真實新聞影像，而非AI生成。

德國在台協會處長狄嘉信也指出，全球新聞自由與真相正持續面臨威脅，唯有清楚區分事實與意見，才能避免民主社會遭假資訊與認知作戰侵蝕，這也是德國在台協會支持本次攝影展的重要原因。

「明日世界 Shooting the World of Tomorrow」新聞攝影展即日起展出至2月11日，於台北市中山區松江路209號1樓免費開放參觀。(編輯：鍾錦隆)