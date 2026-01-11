RSF攜手中央社 「明日世界」新聞攝影展1/12登場

（中央社台北11日電）台灣多年在無國界記者組織（RSF）評選中獲世界新聞自由指數亞洲第1，RSF去年啟動40週年巡迴攝影展，亞洲首站攜手中央通訊社主辦，並選在台灣起跑，凸顯台灣在國際新聞自由的重要地位。

「明日世界 Shooting the World of Tomorrow」新聞攝影展將於明天揭幕，展覽集結RSF全球巡迴展40幅精選作品，還有中央社在2024至2025年精選得獎新聞攝影作品共13幅，邀請觀眾透過影像凝視正在發生的現實，並思考人們共同將走向的明日。

廣告 廣告

RSF全球巡迴作品又可分為「環境」、「危機」及「流亡」3大主題，藉由記者的觀景窗見證變動中的世界。如獲得2025年世界新聞攝影大賽年度照片獎的巴勒斯坦自由攝影記者阿布埃盧夫（Samar Abu Elouf），捕捉巴勒斯坦孩童聽到空襲聲響而停止玩耍情景，映照戰爭對兒童的影響。

中央社2024至2025年得獎作品精選13幅，視角囊括海內外新聞盛事，如2024年巴黎奧運、2024年世界棒球12強賽、花蓮0403強震等，呈現新聞攝影如何在公共議題與民主社會中持續回應現實，並留下紀錄。

「明日世界 Shooting the World of Tomorrow」新聞攝影展將於1月12日至2月11日展出，採免費入場，地點在台北市中山區松江路209號1樓。（編輯：張雅淨）1150111