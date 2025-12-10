RSF：中國仍是全球最大記者監獄

法廣報導，無國界記者組織（RSF）9日發布報告說，中國仍然是世界上最大的記者監獄：截至2025年12月1日，習近平政權共拘押了113名媒體從業人員，香港8名記者被捕，一共121人被囚禁。這個數字超過第2名俄羅斯和第3名緬甸所關押的記者人數總和。

121名中港記者被囚禁

報告舉例說，遭中國迫害的記者包括筆名富察的李延賀，他是台灣八旗文化創辦人兼總編和電台主持人，在2025年2月17日被上海一間法院判處3年有期徒刑，並剝奪1年政治權利，包括喪失選舉權和言論自由。

在李延賀被判刑幾個月後，在2025年9月19日，自2024年8月28日起被拘留的中國公民記者張展判處4年監禁。這是她第2次入獄，此前她曾因教導武漢新冠疫情初期情況而於2020年被關押。

據無國界記者5月2日發布的2025全球新聞自由度排行榜，中國在180個國家和地區中排行第178。香港排名跌到第140。

另據該組織在2024年5月3日發布的新聞自由指數報告說，在北韓，媒體不過是完全從屬於該國極權政府的宣傳工具。

在中國和越南，媒體如非國家所有，便是由與該國共產黨關係密切的團體控制，僅存的獨立報導來自自由記者，他們多在暗中活動、工作時常遭受威脅，且財務狀況不穩定。此外，外國媒體隨時可能被列入黑名單。

RSF籲釋放獨立攝影記者杜斌

另外，無國界記者日前也敦促中國政府立即釋放攝影記者杜斌。他因調查中國侵害人權的行為而遭受騷擾十餘年，如今又被拘留40多天，並面臨長達5年的徒刑。

無國界記者指出，中國記者兼攝影記者杜斌自2025年10月15日起便被當局關押於北京順義看守所。這位前《紐約時報》攝影師被控「尋釁滋事」，此罪名最高可判處5年徒刑，中國當局常用於打壓記者與新聞自由捍衛人士。

這位攝影記者的家屬多次要求查看書面拘留令，但卻遭到當局拒絕。負責此案的員警也以保密為由拒絕提供進一步資訊。

杜斌透過其照片、書籍和紀錄片大量記錄中國政府侵犯人權的行為。他的作品曾刊登於《紐約時報》、《時代雜誌》和《衛報》等各大國際媒體。

杜斌致力於記錄中國濫權行為，多年來一直因此遭受當局打壓。他在2013年發表紀錄片，揭露中國東北女子勞教所虐待女性受押人員的情況，因此遭到拘留1個月，2020年時，他又因其出版書籍的案件而再次被以「尋釁滋事」罪名短暫關押。(編輯：鍾錦隆)