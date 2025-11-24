RSM經典賽》瓦利馬基PGA首冠 免驚失資格

PGA聯邦快遞盃秋季賽最後一戰的RSM經典賽24日落幕，呈現幾家歡樂幾家愁場面，芬蘭選手瓦利馬基憑藉第16洞18英尺的保帕推桿，最終以低於標準23桿的259總桿、1桿優勢奪得個人PGA生涯首冠，進帳126萬美元獎金的同時，也獲得未來兩年PGA巡迴賽入場券。

瓦利馬基曾兩次贏得DP世界巡迴賽冠軍，兩周前在墨西哥舉辦的世界科技錦標賽並列亞軍。現在他獲得PGA巡迴賽兩年參賽資格，並且由於在聯邦快遞盃積分榜上排名第51位，將可參加2026年前兩場獎金高達2000萬美元的標誌性賽事。

廣告 廣告

瓦利馬基表示，「雖然我自己覺得本季打得還不錯，但我也覺得今年還是走得非常艱難，能夠堅持下去，並在最近幾場比賽中找到一些好狀態，這種感覺太棒了！」

依照PGA規定，聯邦快遞盃秋季賽最後一戰結束後積分榜上前100的選手可以取得2026年PGA參賽資格，因此這場關門戰役讓處在邊緣地帶的選手格外緊張。

單日繳出62桿的美國選手卡斯蒂略，完賽時看起來有望從第135位躍升至前100名。但隨後麥格里維在最後一洞推進30英尺的小鳥推，打出63桿，一舉躍居第2位。卡斯蒂略的積分排名下滑到第102，距離PGA參賽門檻不到10分差距，令人感到相當惋惜。