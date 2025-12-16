RSV不只小孩中標！以為小感冒「忍一下」，72歲嬤竟住院14天…醫示警：2~3天就從咳嗽變肺炎





每逢秋冬交替，是呼吸道感染的高峰，也是熟齡族群最需要警覺的季節。肺炎長年佔據台灣第3大死因，高齡者、慢性病患者與長照住民都是高風險族群。

近年除了流感、肺炎鏈球菌外，呼吸道融合病毒（RSV）在長者族群引發肺炎、心肺惡化的病例也逐步攀升，因此每到流行季節都應提高警戒。

醫師提醒，中高齡族群務必提高防護意識，掌握「疫苗＋生活保健」雙重策略，才能安全度過秋冬。

別當小感冒，72歲嬤「忍一下」變肺炎

72歲的郭阿嬤患有糖尿病與慢性心臟病，去年冬天出現咳嗽、倦怠症狀，本以為是小感冒，沒想到短短兩三天內病況急轉直下，高燒與呼吸困難讓家人緊急送醫，確診為肺炎並住院近2週。

阿嬤回憶，那時以為「忍一下」就好，沒想到變那麼嚴重。「現在知道要趕快看醫生，大家也要記得打疫苗保護自己。」這段經驗也讓家屬深刻體會，肺炎不是小病，延誤治療對高齡者可能造成不可逆轉的傷害。

亞東醫院家庭醫學部主任陳志道醫師表示，高齡者免疫反應較弱，症狀常不明顯，若拖延治療，恐導致肺部感染擴大，「高齡者若有呼吸困難、精神不振或食慾下降的情況，不能拖延，應立即就醫。」

RSV從「兒童病毒」變長者隱患

提到呼吸道病毒，多數人直覺聯想到「流感」，但其實近年各國資料顯示，RSV在65歲以上長者造成的重症與住院風險不遜於流行性感冒。

根據國際研究：

●美國每年有6~16萬名長者因RSV住院 ●死亡人數約6,000~10,000人 ●健康長者感染率落在3%~7% ●有慢性心肺病者感染率可高達10%

在必須住院的長者中，RSV佔肺炎的10.6%，更可能引發COPD（慢性阻塞性肺病）、心臟衰竭或氣喘的急性惡化。

臺北市立聯合醫院忠孝院區家庭醫學科主治醫師莊迺傑指出，RSV分A、B兩型，但臨床差異不大。「比較令人擔心的是，長者罹患RSV肺炎比兒童更嚴重，且常同時併發細菌感染。年齡愈大、慢性病愈多，出現重症機會就越高。」

RSV的病程變化也比一般感冒明顯快速，可能短短兩三天就從咳嗽惡化成呼吸急促，甚至進展為肺炎。

熟齡必看！哪些人感染RSV易重症？

根據臨床經驗，以下族群確診後最容易重症：

●75歲以上長者 ●65歲以上慢性病患者（心臟病、COPD、氣喘、腎臟病、肝病 ●有免疫缺損或正接受免疫抑制治療者 ●長照機構住民、特別虛弱或極高齡者 ●血液相關癌症患者

莊迺傑提醒，中高齡者不要把RSV當成一般感冒，「RSV絕不是一般感冒。對年長者與慢性病患者，它可能引發嚴重肺炎、加重原有疾病，甚至需要住院。」

秋冬三大病毒 vs 一般感冒｜熟齡族必看對照表

（流感｜RSV｜肺炎鏈球菌｜一般感冒）

疾病 高危險族群 主要症狀 常見併發症 流感 高齡者、慢性病患者、孕婦 發燒、頭痛、肌肉痠痛、咳嗽、倦怠 肺炎、腦炎、心肌炎 RSV 長者、慢性病患者、長照住民 咳嗽、流鼻水、發燒、喘鳴、呼吸急促 肺炎、COPD惡化、心衰竭 肺炎鏈球菌 高齡者、免疫低下者 發燒、胸痛、咳嗽、呼吸困難 肺炎、敗血症、腦膜炎 一般感冒 所有人 打噴嚏、流鼻水、輕微咳嗽 通常無重症

? 熟齡族提醒： 流感、RSV、肺炎鏈球菌都是「高齡重症三大威脅」，症狀常與感冒相似，但惡化快速不可輕忽。

建議：疫苗＋生活防護雙軌並行。

疫苗是第一道防線：RSV、流感、肺炎鏈球菌一次掌握

目前台灣已核准上市的RSV成人疫苗（基因重組與mRNA技術）可提供60歲以上成人施打，主要降低因RSV引起的重症與住院風險。

依疾管署建議，以下族群可自費接種：

●75歲以上成人 ●60~74歲具高風險疾病者（心肺病、腎病、肝病、長照住民等） ●懷孕28~36週孕婦（讓新生兒獲得被動保護）

此外，高齡者也應考慮同步施打以下兩大疫苗：

●肺炎鏈球菌疫苗（23價、13價）

●季節流感疫苗

亞東醫院陳志道主任強調：「疫苗不能百分之百避免感染，但能顯著降低重症、住院與死亡，是目前最有效的保護方式之一。」

他提醒，年長者與慢性病患者屬於重症風險族群，「疫苗不是打心安，而是必要的第一道防線。」

日常5招護肺更安心

醫師提醒，熟齡者的抵抗力較弱，除了疫苗，好的生活習慣也是關鍵：

●勤洗手、戴口罩：降低病毒傳播 ●保持室內通風 ●遠離菸害：吸菸者罹患肺炎風險提高數倍 ●規律運動與均衡飲食：增強免疫力 ●警覺重症警訊：呼吸困難、持續高燒、精神不佳應立即就醫

醫師強調，呼吸道疾病防護不是單一措施，而是「疫苗＋日常保健雙軌並進」。

