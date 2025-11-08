RSV傳染力強可一傳三 台大權威醫：上週接生個案也染疫

秋冬是呼吸道傳染病活躍季，醫師提醒，除流感與COVID-19外，呼吸道融合病毒（RSV）的傳播力與威脅性也不容忽視。根據疾病管制署最新統計，RSV每週感染案例已超越新冠肺炎，成為僅次於流感的第二大呼吸道病原。

RSV無特效藥

台灣感染症醫學會理事長張峰義指出，近年越來越多研究顯示，高風險族群感染這些病毒後，不僅容易出現二度細菌感染，也可能誘發心肌梗塞、中風等心血管及腦血管疾病，進一步增加失能與失智風險。他說，雖然流感與COVID-19已有抗病毒藥物，但RSV至今仍無特效藥，預防的方式仍以疫苗為主。

RSV一人可傳三人

台北榮民總醫院胸腔部醫師、台灣胸腔暨重症加護醫學會醫師馮嘉毅指出，RSV的傳染力極強，一名感染者平均可傳染三人，尤其在長照機構或月子中心，常造成群聚感染。年長者感染後容易併發肺炎，死亡率約為流感的兩倍；慢性肺病、心血管疾病、糖尿病等高風險族群感染後，住院率是健康成人的六倍以上。

廣告 廣告

台灣周產期醫學會理事長施景中表示，RSV在全球嬰幼兒中盛行率高於COVID-19、僅次於流感。根據國際期刊回顧研究，約七成嬰幼兒在一歲前感染RSV，其中五分之一需住院，住院嬰兒中又有四分之一必須進入加護病房治療。他指出，雖然醫療技術進步讓大多數患兒能康復，但部分孩子可能因此留下氣喘等後遺症。

上周才出生 RSV就找上門

施景中也分享臨床經驗指出，RSV感染力極強，若家中有年長孩子在學校染病，再傳染給新生兒，往往會導致嚴重感染。「我上周接生的一位產婦，不到兩天又在醫院電梯中見到她，原來是新生兒感染RSV住院。」他說，這類案例並不少見，提醒家長接觸嬰兒前應確實洗手消毒，減少帶寶寶出入人潮密集的場所。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈指出，五歲以下RSV死亡個案中，約半數發生於0至6個月新生兒階段。感染後若未及時就醫，病情可能在短短兩三天內惡化成細支氣管炎甚至肺衰竭。他建議孕婦可在懷孕28至36週接種RSV疫苗，讓新生兒透過母體抗體獲得約八成保護力，減少出生後感染風險。