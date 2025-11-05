RSV傳染力強 高風險群快打疫苗

呼吸道融合病毒（RSV）躍升第二大呼吸道疾病，台灣感染症醫學會、台灣胸腔暨重症加護醫學會、台灣周產期醫學會、台灣婦產科醫學會共同呼籲，長者、高風險群、幼兒及準媽媽，應盡速接種疫苗。（李念庭攝）

天氣轉涼，呼吸道疾病疫情升溫。疾管署統計，呼吸道融合病毒（RSV）每周感染案例數已超越新冠，成為僅次於流感的第2大呼吸道疾病。醫師指出，長者、幼兒、慢性病高風險者，感染RSV容易引發重症，打疫苗是唯一預防方式，呼籲高風險族群、準媽媽接種疫苗，保護自己及母嬰。

台灣胸腔暨重症加護醫學會醫師馮嘉毅說明，RSV傳染力極強，一名感染者平均可傳染3人，在長照機構、月子中心等場所更容易發生群聚。年長者感染RSV易併發肺炎引發重症，死亡率是流感2倍，尤其機構長者一旦感染，住院率更是家中長者6.6倍。

廣告 廣告

台灣感染症醫學會理事長張峰義表示，RSV病毒無對應抗病毒藥物，只能仰賴支持性療法緩解症狀。RSV高風險族群包括年長者、幼兒，以及慢性肺部疾病、心血管疾病、腎臟肝臟疾病等高風險族群，呼籲60歲以上民眾及高風險族群主動諮詢醫師評估接種RSV疫苗，降低感染及重症風險。

台灣周產期醫學會理事長施景中分享，曾幫一位產婦接生完，一兩天後又在醫院見到她，原來是寶寶因感染RSV必須住院治療。他指出，0至6個月新生兒感染RSV後，症狀往往迅速惡化導致住院，嚴重到住加護病房的案例並不少見。

施景中表示，嬰幼兒出生即暴露於RSV感染風險中，2歲以下嬰幼兒約9成曾感染過RSV，RSV是全球嬰幼兒死亡主因之一。據統計，RSV導致新生兒急診與住院率是流感16倍，住院時間可能長達數周，還可能與氣喘等呼吸道疾病有關、影響至成年，呼籲準媽媽可接種孕期RSV疫苗。

台灣婦產科醫學會祕書長黃建霈指出，準媽媽透過接種孕期疫苗，如RSV、百日咳、流感、新冠疫苗，可降低新生兒出生後感染風險。RSV疫苗的安全與保護力已獲世界認可，準媽媽可向醫師諮詢，在懷孕28至36周接種RSV疫苗，透過胎盤將抗體傳遞給胎兒，保護母嬰。