RSV呼吸道融合病毒蠢動 嬰幼兒1傳5

秋冬季是呼吸道疾病高峰期，其中RSV 呼吸道融合病毒，被稱作嬰幼兒呼吸道殺手，雖然痰液透明、卻黏稠，容易卡在氣管。臨床醫師表示，今年發生率和往年差不多，但數字仍讓人警覺，10個嬰幼兒就有至少6、7個孩子感染，因為它傳染力很強，統計發現、可以1傳5。

孩子好像感冒了，但痰的外觀透明白色，這絕不是沒事，反而要拉警報，因為可能感染到RSV 呼吸道融合病毒，三歲以下嬰幼兒特別注意，這痰液黏稠、容易卡在氣管，阻塞呼吸道。新光醫院小兒科醫師穆淑琪：「嬰兒有可能可以咳，然後剛開始會咳到 整個臉脹紅，真的咳到厲害的時候，甚至於脣色會發紺 發黑，那如果是這樣子的話，他的危險性就大大提高了，那第二個是因為它(痰)比較黏稠，會造成細支氣管炎，照顧的天數就會拉長。」

威脅極高，兩歲以下住院率，高達六、七成，其中四分之一、甚至會住進加護病房，而且即使痊癒，有氣喘後遺症的比例，也是一般感冒的三到四倍。現在秋冬季，又是年末人潮多的時刻，要小心這病毒，傳染力堪稱最強。新光醫院小兒科醫師穆淑琪：「我們想像說流感(傳染力)，如果假設就是1的話，事實上如果是呼吸道融合病毒，可能就是會是到5倍，那其他的感染源 可能都沒有到，呼吸道融合病毒感染地這麼高。」

棘手的是，現在沒有呼吸道融合病毒專屬特效藥，想要預防只能自費打疫苗，或少帶孩子去人多的地方，做好基本保護。

