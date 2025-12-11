RSV病毒入冬來襲！僅2天恐惡化成肺炎 8高危族群當心

呼吸道融合病毒（RSV）入冬後對長者構成嚴重威脅，台北市立聯合醫院忠孝院區家庭醫學科醫師莊迺傑提醒，這種病毒最危險之處在於病情進展快速，患者可能前兩天僅出現流鼻水、發燒或咳嗽等症狀，短短兩三天內就從看似普通的發燒、咳嗽，惡化成呼吸急促，甚至進展為肺炎或支氣管炎。

呼吸道融合病毒（RSV）入冬後對長者構成嚴重威脅，醫師提醒，這種病毒最危險之處在於病情進展快速。 （示意圖／Pixabay）

莊迺傑表示，RSV分為A、B兩型，臨床表現差異不大，但長者感染RSV肺炎後，預後情況反而比兒童更為嚴重，且經常合併細菌感染。罹患慢性阻塞性肺病（COPD）、氣喘、心臟衰竭、慢性腎病、慢性肝病的患者，以及免疫力低下或居住在長照機構的長輩，都屬於高風險族群，其中75歲以上長者的住院風險最高。

根據美國統計數據，RSV每年造成6萬至16萬名長者住院，死亡人數介於6千至1萬人之間。莊迺傑指出，RSV在全球工業化國家導致大量呼吸道感染病例與死亡，顯示該病毒對高齡族群影響極為嚴重，也常使COPD、氣喘或心臟衰竭等疾病惡化。

目前台灣已核准三款RSV疫苗供60歲以上成人施打，可有效降低重症與住院風險。 （示意圖／Pixabay）

目前台灣已核准三款RSV疫苗供60歲以上成人施打，可有效降低重症與住院風險；另有一款疫苗適用於懷孕28至36週的孕婦接種，讓新生兒在出生後前6個月獲得保護。依據疾管署建議，75歲以上長者、60至74歲高風險族群，以及懷孕晚期孕婦，都可在醫師評估後自費接種。

莊迺傑強調，RSV並非輕微感冒，對長者可能造成嚴重肺炎或加重原有疾病，疫苗是最有效的防護方式，也能避免將病毒傳染給家中嬰幼兒。

