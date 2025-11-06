“RSV認知月” 秋冬社區呼吸道傳染病三重威脅拉警報 醫急籲：左流右新 RSV要加+1
近期呼吸道疾病疫情持續升溫，根據疾病管制署最新統計，呼吸道融合病毒(RSV)每週感染案例數已超越新冠肺炎，成為僅次於流感的第二大呼吸道病原。值得注意的是，RSV目前無對應的抗病毒藥物可供治療，民眾一旦感染，只能仰賴支持性療法緩解症狀，此外年長者感染RSV的死亡率高於流感及新冠。
台灣感染症醫學會理事長張峰義強調：「民眾除了接種流感、新冠與肺炎鏈球菌公費疫苗，同時也不應忽視RSV對全齡的威脅，最好完整接種四種疫苗，以降低呼吸道重症風險。」張峰義理事長建議，RSV高風險族群應主動諮詢醫師，及早採取預防措施，以降低感染及重症風險，減輕家庭與醫療體系負擔。
圖/台灣感染症醫學會理事長張峰義分享，近期呼吸道疾病傳染盛行，呼籲民眾除了要記得接種流感、新冠及肺鏈疫苗，也別忽略RSV造成的威脅
RSV一人可傳三人 易引發長照機構群聚感染
RSV不僅透過飛沫傳播，病毒還能在物體表面存活數小時，民眾易在日常生活中接觸病原體。台灣胸腔暨重症加護醫學會暨臺北榮民總醫院胸腔部馮嘉毅醫師指出，RSV傳染力極強，一名感染者平均可傳染3人，且在長照機構、月子中心等場所更容易發生群聚感染。馮嘉毅醫師表示，長照機構的年長者一旦感染RSV，住院率是家中長者的6.6倍。更令人擔憂的是，年長者感染RSV易併發肺炎，造成嚴重症狀，死亡率更是流感的兩倍，威脅遠超一般民眾認知。
慢性病患感染RSV恐引發心衰竭、肺炎 住院率為常人6.2倍
馮嘉毅醫師進一步指出，RSV除了是導致年長者與免疫功能低下成人住院的前三大病毒外，對於包括慢性肺部疾病(包括氣喘)、心血管疾病(不包括單純高血壓)、腎臟疾病、肝臟疾病、神經疾病、血液或代謝疾病(包括糖尿病及甲狀腺功能異常)等高風險族群，更有嚴重威脅。這些族群一旦感染RSV後的住院率是健康成人的6.2倍，並可能導致原有慢性病急性惡化，或引發心臟衰竭、肺炎等嚴重併發症。
馮嘉毅醫師呼籲「60歲以上民眾或具備上述高風險因子的成人，建議主動諮詢醫師評估接種RSV疫苗，是避免疾病惡化的重要防線。隨著秋冬呼吸道疾病高峰期來臨，民眾應把握時機，儘早完成疫苗接種，為自己和家人建立保護力，減輕醫療體系負擔，也讓家庭免於照護的沉重壓力。」
圖/台灣胸腔重症暨加護醫學會暨臺北榮民總醫院胸腔部醫師馮嘉毅說明，年長者以及RSV高風險成年人，一旦感染RSV容易引起肺炎等併發症，主動預防是關鍵
0-6個月新生兒感染RSV恐快速惡化 住院率為流感16倍
嬰幼兒自出生起即暴露於RSV感染風險中，約九成兩歲以下嬰幼兒曾感染過RSV，RSV更是全球嬰幼兒死亡的主要原因之一。數據顯示，RSV導致的新生兒急診與住院率是流感的16倍。
台灣周產期醫學會理事長施景中分享臨床經驗：「我才剛幫一位產婦接生完，沒想到過一、兩天就在台大醫院又看到她。一問之下才知道，她的寶寶因為感染RSV必須住院治療。」施景中理事長表示，0至6個月的新生兒感染RSV後症狀往往迅速惡化導致住院，嚴重時甚至得進加護病房的類似案例在臨床上並不少見。一旦新生兒因RSV住院，不僅需要高額醫療費用，住院時間可能長達數週，期間家長需24小時陪伴照護，身心與經濟壓力沉重。此外，RSV感染還可能與氣喘等呼吸道疾病有關，影響可能持續至成年。施景中理事長呼籲民眾接觸寶寶前務必洗手消毒、減少帶寶寶出入人潮眾多的場所，準媽媽們更可考慮接種孕期RSV疫苗，為新生兒提供保護。
圖/台灣周產期醫學會理事長施景中分享，臨床上曾見剛出生的寶寶感染RSV重症住院，RSV對新生兒的威脅不容小覷，做好預防很重要
保護寶寶從孕期開始 孕期疫苗可降低新生兒RSV等吸吸道感染風險
台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈強調，面對新生兒呼吸道疾病威脅，準媽媽可透過接種孕期疫苗降低新生兒出生後的感染風險，例如RSV、百日咳、流感及新冠疫苗，皆能為母嬰提供更完整的防護。一份丹麥政府的資料也顯示，疫苗接種是醫護人員與孕婦熟悉的預防感染呼吸道疾病的方式。
政府推動的「健康台灣」政策已將孕產婦納入重點照護族群。為培育健康的下一代，兒童健康照護應從胎兒階段開始，黃建霈秘書長呼籲「RSV疫苗的安全與保護力已獲世界先進國家認可，準媽媽可與醫師諮詢，在懷孕28至36週接種RSV疫苗，透過胎盤將抗體傳遞給胎兒，讓寶寶從第一口呼吸就獲得保護。」
圖/台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈強調，準媽咪們可以在第三孕期接種RSV疫苗，保護寶寶的第一口呼吸，從孕期做起
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為“RSV認知月” 秋冬社區呼吸道傳染病三重威脅拉警報 醫急籲：左流右新 RSV要加+1
其他人也在看
他騎車環島8天突「右腳無力」竟椎間盤突出！醫嘆「2因素」個案暴增3成
23歲的林先生，近期忽然間右腳無力，腳尖無法往上勾，診所醫師建議至醫院進一步安排神經傳導暨肌電圖檢查，於是轉介至醫院復健科。醫師問起原因，林先生表示，他騎機車環島8天，每天騎車7-8小時以上，返家後即發現右腳尖無法抬高，走路時感到右腳乏力，但並無腰痠背痛現象。進一步檢查時發現為第五腰椎椎間盤突出壓迫神經導致急性神經根病變。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
今年流感H3N2病毒株 傳播力特強
流感持續流行，最近雖然確診人數有減少，但預期12月下旬還會有一波高峰。特別要注意的是，今年流行病毒株是H3N2，和H1N1一樣屬於A型流感，表現狀況卻仍有不同，比較容易發高燒，醫師提醒，流感和感冒...大愛電視 ・ 22 小時前
喘、咳、腳腫不只累！可能是心臟衰竭 醫教：從日常做好自我照護
【健康醫療網／記者陳靖安報導】心臟衰竭是指心臟無法有效將血液輸送到全身，導致器官組織缺氧、體液滯留，進而引發一連串全身器官衰竭的症狀與併發症。 心臟衰竭分為兩類型！醫：這族群更容易被忽略 國泰綜合醫院心血管中心介入性心血管科主治醫師黃晨祐說明，目前根據左心室射血分率（Left Ventricular Ejection Fraction, LVEF）的不同，臨床上可將心臟衰竭分為兩大類：左心室射血分率低下型和左心室射血分率輕微低下或保留型。兩者在病因、治療與預後上略有差異，但都對病人的生活品質皆有明顯影響。 1. 左心室射血分率低下型 左心室射血分率低於40%，而正常成年人的左心室射血分率應大於60%。簡單來說，就是心臟收縮力變差，無法把足夠的血液打出心臟，這類病人常見於心肌梗塞、嚴重狹心症、心肌病變、心肌炎等患者。 2. 左心室射血分率輕微低下或保留型 左心室射血分率大於或等於40%，但心臟已出現心室增厚、心房擴大或是左心室舒張功能異常，無法有效在心臟下一次收縮前將心室「充滿血液」，目前認為大多來自於心肌異常的纖維化。此類型心臟衰竭患者常伴隨其他慢性疾病，常見於年長者、高血壓、糖尿病、健康醫療網 ・ 1 天前
新北攜手全聯及家樂福 增設「左流右新」接種站
為加強秋冬防疫，自今(114)年11月1日起已擴大流感及新冠疫苗接種對象至50歲以上成人，鼓勵市民「左流右新」同時接種2種疫苗，一次輕鬆獲得雙重保護。為提升接種便利性，特別與全聯、家樂福合作增設「左流右新」接種站，呼籲民眾踴躍前往接種，除可獲得健康禮1份外，65歲以上長者還可參加「接種流感尬新冠，新北長者好禮抽」活動，凡65歲以上市民自10月1日至12月31日於本市接種流感疫苗或COVID-19疫苗，即有機會獲得iPhone 17 Pro Max等大獎。衛生局指出，接種疫苗是預防感染流感及新冠最有效的措施，市府協調衛生所及合約院所於開診時間提供隨到隨打服務，同時與全聯及家樂福合作，在全聯三芝中興店(11月11日)、泰山全興店(11月14日)、中和安邦店(11月15日)、大全聯土城店(11月22日)及家樂福新店店(11月7日)、林口店(11月8日)、中和店(11月9日)、樹林北大店(11月14日)、淡水淡新店(11月22日)設置接種站，並提供接種民眾健康禮1份(數量有限發完為止)，提醒65歲以上的長者，應儘速接種疫苗。衛生局提醒，近期東北季風來襲、氣溫變化明顯，接種疫苗後約2週才能獲得足台灣好新聞 ・ 23 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
地瓜葉超強功效！防癌、抗發炎又助排便 醫：2吃法恐傷身
地瓜葉低卡高纖，是排便及減重的好幫手。醫師指出，地瓜葉裡頭的多酚與花青素能抑制多種癌細胞增殖，因此想要抗發炎或預防癌症，地瓜葉是一個不錯的選擇。不過，地瓜葉為涼性，不宜涼拌或生食，很多人會用來打精力湯，記得葉菜最好要熟食。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
莊人祥59歲罹胃癌！醫揭早期無症狀 「4大地雷食物」曝光
衛福部常務次長莊人祥日前親自證實，自己在去年初擔任疾管署署長期間，被診斷出胃癌，好在醫療團隊與家人支持，目前恢復良好。該消息一出震驚各界，也讓民眾升高對胃癌的防治意識。醫生提醒，應減少攝取醃漬、鹹食、煙燻及加工食品，才能守護胃部健康。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
11/7立冬進補！6禁忌注意「別喝大量熱水」 命理師提醒3星座：當心爆發身體不適
今年11月7日是二十四節氣中的「立冬」，它象徵冬季的開始，此時陽氣漸收、陰氣增強，氣溫明顯轉涼，萬物進入休養蓄藏的階段。民間習俗中，人們會進補或吃餃子、薑母鴨等暖身料理，希望以食補禦寒，為冬天儲備能量。姊妹淘 ・ 3 小時前
立冬陰氣超凶！觸犯「6大禁忌」衰爆 專家示警3星座沖煞小心
今（7）日是二十四節氣中的立冬，清水孟國際塔羅小孟老師也分享立冬的6禁忌及傳統習俗，示警巨蟹座、狮子座、處女座3個星座的人在立冬容易爆發身體不適，要特別小心。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
70歲呂良偉「生理年齡」才39歲！早晚餐這樣吃，輕鬆甩開老態
70歲香港男星呂良偉不僅身價百億，外表也超級凍齡，堪稱高富帥！他日前秀出檢測報告，生理年齡竟然僅39.9歲。他曾分享自己的養生祕方，除了勤練深蹲和氣功，也會吃煎毛豆，並且吃玉米、木耳幫助排便。健康2.0 ・ 1 天前
股民「補充保費」收定了！ 石崇良：謝謝高股息、 高股利者貢獻
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 衛福部擬明年啟動修法，改革健保「補充保費」收取公式，首當其衝就是存股族、定存族以及包租公們，480萬人荷包恐大失血，消息曝光一天，網路上滿滿民怨反彈，怒批政府是土匪搶錢，拿中產階級開刀。拋出政策的衛福部長石崇良今（6）日中午臨時召開記者會，親上火線，強調改革是為了健保的付費公平性，健保是全民最大的資產，「謝謝高股息、...匯流新聞網 ・ 22 小時前
癌末患者家人求隱瞞病情 暖醫秒回3字！結局超動人
癌症為人恐懼，許多患者家屬會懇求醫師隱瞞患者病情。醫師蘇一峰表示，他日前發現一名患者有10公分肺部腫瘤，極可能是肺癌末期，但家屬請求隱瞞患者，他短暫沉默後回答「不可能」，因為病人有權得知自己病情。蘇一峰仍告知患者，患者最後決定回家過完人生最後的3個月，過程相當平和，讓人感受到病患自主的重要意義。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
地瓜葉穩血糖又抗癌 醫：2吃法是大忌
地瓜葉含有豐富的多酚、花青素等營養成分，具有穩定血糖和抗癌潛力，但中醫師提醒，由於其屬性偏涼，不適合涼拌或生食。此外，地瓜葉含有維生素K和高鉀，特定族群應謹慎食用。中天新聞網 ・ 1 天前
這種眼藥水超涼！竟引起青光眼、白內障 全台183萬人有乾眼症！慎選眼藥
眼睛痠澀，點日本買的激涼眼藥水好舒爽！醫師提醒，很多人到日本都愛託人買回超涼眼藥水，殊不知很多都含有防腐劑或強效抗發炎如類固醇的藥物，不僅容易眼壓高引起青光眼，還可能引起白內障、眼睛抵抗力下降，傷口不健康2.0 ・ 3 小時前
食用「隔夜飯炒飯」後腹痛嘔吐不止 杭州男送醫險喪命！醫師曝原因
綜合陸媒報導，這起事件發生在浙江省杭州市。當事人姚先生為了方便，使用在冰箱中存放2天的剩飯來做炒飯，食用後卻出現劇烈腹痛、嘔吐等症狀。有鑑於姚先生狀控嚴重，當地街道衛生服務中心的醫師立刻聯繫杭州市第一人民醫院。當他被送達醫院時，已經臉色慘白，呼吸困難且嚴重...CTWANT ・ 14 小時前
黃明志捲謝侑芯「愛他死」命案》醫警告：MDMA一顆就可能喪命
馬來西亞創作歌手黃明志近日捲入網紅「護理系女神」謝侑芯命案，引發跨國關注。謝侑芯信傳媒 ・ 1 天前
中醫師看診突見病患「耳垂一道溝」 驚喊：小心心血管疾病！
看耳垂就能知道心臟好不好？醫界近年常提到「冠心溝」現象，引發不少網友好奇。中醫師就在社群上分享親身趣事，提醒若耳垂出現一道摺痕，或許要多留意心血管健康。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
痛風別怪豆製品！醫點名「番茄、鵝肉」才是真地雷
全台約有百萬名痛風患者，許多人深信豆製品會使其發作。腎臟科醫師江守山指出，這是一個長久以來的誤會，雖然黃豆本身的普林含量確實偏高，但研究顯示，大豆中的異黃酮具強力抗發炎作用，反而能降低痛風發作機率，「真正容易使其發作的，反而是番茄與鵝肉」。聯合新聞網 ・ 1 天前
新竹63歲男罹淋巴癌！治療又確診肝癌…醫院幫「做1事」：腫瘤明顯縮小
新竹臺大分院收治一名63歲男性，原本罹患淋巴癌，在治療期間又意外發現肝腫瘤，確診肝癌。醫療團隊與病人討論後，採用「鎖骨下導管置放肝動脈灌注化療」技術，歷經兩次療程後，腫瘤明顯縮小，治療效果令人振奮。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
坣娜肺腺癌辭世！中醫揭「肺部5大健康殺手」，教你「生活+飲食」保養秘訣
藝人坣娜於10月中旬辭世，其美籍猶太裔丈夫薛智偉於10月31日發表聲明證實噩耗，並透露坣娜因罹患肺腺癌離世的消息。薛智偉在聲明中回憶，坣娜於2021年演唱會後出現咳嗽症狀，卻因疫情期間就醫不便而延誤檢查，直到同年底才確診為第四期肺腺癌。坣娜的病逝消息曝光後，也引發社會對肺腺癌的關注。姊妹淘 ・ 1 天前