Rti央廣副總臺長劉嘉偉當選PMA董事 深化國際公共媒體成果

Rti中央廣播電臺副總臺長劉嘉偉，當選公共媒體聯盟（Public Media Alliance，簡稱PMA）董事，正式加入PMA董事會，與英國廣播公司（BBC）、澳洲廣播公司（ABC）、加拿大廣播公司（CBC）、德國第二電視台（ZDF）等全球重要公共媒體，共同參與董事會運作，展現央廣持續深化國際公共媒體連結的具體成果。

公共媒體聯盟（PMA）是全球最大的公共服務媒體組織聯盟，成立於1945年，為非營利國際組織，由五十多家公共媒體機構共同資助與支持，聯盟致力於推動公共服務媒體在民主社會中的角色與核心價值，並在會員機構面臨政治壓力、資金困境或媒體工作者安全威脅時，提供國際支持與倡議。

Rti央廣副總臺長劉嘉偉表示，在全球的公共媒體面臨劇烈挑戰的時刻，跨國合作更顯得尤為迫切，未來參與PMA的董事會運作，將積極把台灣公共媒體的聲音帶上國際舞台，並分享台灣在強化媒體韌性、對抗極權擴張的經驗。他也指出，央廣以國際廣播為核心任務，具備多語傳播優勢，近年持續深化國際交流，期待未來能與 PMA 展開更緊密且多元的合作。

新一屆PMA董事會集結來自五大洲、十一個國家的公共媒體領袖，加拿大廣播公司（CBC）企業發展執行副總裁Claude Galipeau當選為新任PMA主席，他表示，捍衛公共服務媒體正是守護民主的重要基石，作為全球規模最大的公共廣播組織聯盟，現在正是超越國界、深化彼此合作的關鍵時刻，PMA 將持續促進跨國合作，並與董事會成員攜手推動聯盟使命。

PMA董事會任期為兩年，每年至少召開三次會議，除協助組織發展與會員拓展外，也聚焦於全球局勢快速變動下公共媒體所面臨的關鍵議題。隨著新一屆董事會正式運作，央廣亦將透過 PMA 平台與國際夥伴的合作，共同捍衛公共媒體價值，推動新聞自由與專業自主的實踐。