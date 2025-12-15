Rti央廣首度邀聽友共創！「阿兜仔」筆下的臺灣之美

Rti央廣12日於臺本部Rti Café舉辦「千言畫語—2026桌曆與QSL卡發表會」，這次的桌曆與QSL(收聽證明卡)首度邀請聽友共同參與設計，由來自日本的插畫家聽友璃寬與菲律賓的移工藝術家馬力歐分別繪製，兩位創作者也親臨現場，分享以畫筆描繪臺灣人文風景的創作故事，讓桌曆與QSL卡洋溢濃厚的土地情感與藝文氣息。



日本旅臺插畫家璃寬繪製Rti央廣國家廣播文物館。



2026年桌曆以央廣外語節目《阿兜仔ㄙㄟˇ臺灣》為主題，跟著外語主持人的腳步走訪臺灣各地的傳統工藝與民俗文化，只要掃描桌曆上的QR code，即可收看節目內容、近距離感受珍貴的無形文化資產。桌曆插圖由馬力歐以水彩創作，細膩捕捉技藝傳承的溫度與島嶼文化的豐富細節。

來自菲律賓的移工藝術家馬力歐畫出臺灣阿美族的獨特魅力。

QSL卡，亦稱收聽證明卡，是國際廣播電臺用以確認聽友已收聽的特有憑證。本次展覽精選東京插畫家璃寬旅臺的十二幅作品，他以「先畫再去」的旅行計畫，開始描繪臺灣街景，在蒐集資料的過程中意外接觸央廣，因此成為忠實聽友。本次展出的插畫以真摯筆觸呈現璃寬眼中獨特而溫暖的臺灣風貌。

Rti央廣總臺長張瑞昌表示，兩位忠實聽友以畫作傳遞央廣「說好臺灣故事、向世界介紹宣傳臺灣」的理念，畫作就像是一份深情的信物，透過聽友之手把臺灣最美的風景送到世界各地，意義十分深遠。



Rti央廣總臺長張瑞昌(中)與菲律賓的移工藝術家馬力歐(左)、日本的插畫家璃寬(右)合影。

Rti央廣桌曆與QSL卡長年承載著與全球聽友的互動，這次的跨國共創更彰顯廣播在文化交流中的獨特角色，未來Rti央廣也將持續深化與世界各地聽眾的連結，讓更多臺灣的故事被看見。