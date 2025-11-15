Rti央廣黃佳山獲AIB終身成就獎 台灣聲音響徹國際

國際廣播協會(The Association for International Broadcasting, AIB)於11月14日晚間「The AIBs 2025」頒獎典禮上，將象徵國際廣播最高榮譽之一的 「終身成就獎」(Lifetime Achievement Award)頒給Rti央廣資深媒體人黃佳山(Carlson Huang)，表彰其30年來在國際廣播、跨文化交流及多語節目推動上的卓越貢獻。

黃佳山自1990年代起投入國際廣播事業，從「自由中國之聲」英語節目主持人起步，歷任中央廣播電臺節目部外語組組長、外語節目部經理，並於近期接任央廣學院經理，推動傳播教育與專業培訓。他長期領導央廣的外語節目製作，使台灣的聲音透過多種語言向世界傳遞，並成功順應短波廣播跨足到數位、串流平台的轉型，確保廣播作為跨文化連結的重要角色，並持續發揮影響力。

廣告 廣告

在國際媒體領域，黃佳山長期參與AIB執行委員會工作，並自2024年起擔任主席，積極推動新聞自由、媒體倫理及國際合作。他近20年來亦擔任AIB評審團成員，以其專業視野協助提升國際比賽品質，鼓勵全球媒體工作者追求卓越。

黃佳山在獲獎感言中表示：「無論世界如何變動，國際廣播的力量始終能跨越疆界，把人與人、文化與文化連結起來。這份感人的力量從未改變，也是支持我長年投入這份工作的原因。未來我仍會持續在國際廣播與國際合作上投入一己之力，讓更多台灣與世界的故事透過廣播被世界聽見。」

AIB強調，黃佳山30年來的專業付出，不僅使台灣在國際廣播舞台持續發聲，也展現公共媒體促進跨文化理解與全球交流的重要價值。Rti央廣董事長賴秀如則表示，黃佳山的成就與精神，彰顯了他數十年來在央廣及國際廣播領域的貢獻，令人感動並感到與有榮焉，相信他將持續啟發廣播界同仁，推動台灣媒體與世界接軌。