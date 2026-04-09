Rti精選專題導讀／不只是豆漿店的故事 從經濟史重看台灣高科技產業的崛起

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說起台灣半導體的起源，腦海中是否浮現1974年那場傳奇的「小欣欣豆漿店」早餐會？雖然這場會議奠定了國家政策，但主流論述卻忽略了政策背後，那些個別企業在成功與失敗間掙扎的辛酸血淚。

學者洪紹洋透過爬梳中研院近代史研究所的珍貴經濟檔案，提出嶄新的觀點：早在台積電與聯電誕生前，1970年就有鋼鐵企業家試圖跨足晶圓生產。從1960年代依賴日資的家電代工，到兩代「交大人」如何攜手串連台美技術網絡，台灣產業轉型絕非單純的由上而下，而是無數民間企業在高度風險中摸索出的路徑。

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專題帶領您跳脫政策神話，從「經濟史」的獨特視角，重新認識這段由無數嘗試與挑戰交織而成的護國神山進化史。

以下為央廣Rti本日精選專題：

不只是豆漿店的故事 從經濟史重看台灣高科技產業的崛起