Rti精選專題導讀／「不是環境適應你！」雙性及跨性別女性改服替代役的可能風險

2025年藝人閃兵案引發社會不滿，國防部隨即預告修正「體位區分標準」，大幅加嚴免役門檻。其中最受矚目的變動，是將「雙性人」與「未手術的跨性別女性」從免役改為須服替代役，旨在落實兵役公平。

然而，此舉引發人權團體與國家人權委員會的強烈憂慮。在崇尚陽剛文化的軍事管理下，現行成功嶺集體訓練、開放式浴廁及髮禁規定，皆未考量多元性別者的隱私與安全。退伍役男更現身說法，直指軍中缺乏性別友善配套，貿然入伍恐讓性別少數陷入霸凌、歧視及身心創傷的高風險環境。

面對兵役制度與基本人權的衝突，這場修正案究竟是維護公平，還是推人入火坑？當制度設計趕不上性別認同的演進，台灣社會該如何定義真正的「義務」？(編輯：鍾錦隆)

以下為央廣Rti本日精選專題：

「不是環境適應你！」雙性及跨性別女性改服替代役的可能風險