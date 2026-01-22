Rti精選專題導讀／中國新生兒創歷史新低 反映青年不婚不育對國家未來徹底失望

中國國家統計局日前公布最新人口數據，2025年新生兒人口降至792萬人的歷史新低，較前一年的954萬人出現劇烈下滑，創下建政以來新低。

有學者分析，這一數據不僅反映了中國青年之所以不婚不育，是對未來生活與國家前景缺乏信心外，也成了檢驗中國政府治理能力的政治敏感指標，也因此讓相關的人口話題的討論，在中國各大網路平台上慘遭封殺。(編輯:王志心)

中國新生兒創歷史新低 反映青年不婚不育對國家未來徹底失望