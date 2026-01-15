Rti精選專題導讀／中國軍事介入伊朗動盪局勢？學者看法兩極

伊朗全國示威延燒之際，美國總統川普突宣布對所有與伊朗有商業往來的國家加徵25％關稅，被外界解讀為意在牽制與德黑蘭簽訂長達25年「全面戰略夥伴協議」的中國。

面對伊朗政局動盪與美國步步進逼，學者一派認為北京為維護在中東與中亞關鍵樞紐的地緣利益，勢必加深對伊朗的軍事介入，另一派則指出中伊合作仍以經貿與能源為主，軍事同盟基礎薄弱，北京不太可能為此出兵，凸顯中國在伊朗問題上，角色與底線的爭議。

以下為央廣Rti本日精選專題：

中國軍事介入伊朗動盪局勢？學者看法兩極