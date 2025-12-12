Rti精選專題導讀／你是我的眼 秋圃x全教總幫視障生「看」見未來

視障者的未來只有按摩師一途嗎？隨著時代進步，視障者也能成為網路公司職員、律師，擁有與明眼人一樣多元的人生選擇！這背後需要的，是一條鋪滿資源的道路。

秋圃文教基金會與全教總自2014年攜手，透過課輔、轉譯教材支援及就業輔導，積極彌補政府在融合教育與城鄉差距上的服務缺口。

計畫主持人謝曼莉強調，除了補足課業，他們更致力於協助視障生從早療階段到大學實習的全面發展，建立獨立生活與職場適應能力。他們透過實習輔導，讓僱主理解視障者的潛能，並介入輔具與職務調整，確保實習經驗能成為未來就業的關鍵基礎。

高雄市新興高中國中部音樂班視障生吳佳晉出生時就全盲，突破先天缺陷在音樂、體育表現優秀，激勵人心。（教育局提供）

視障者需要無比的勇氣，而這個計畫正是在賦予他們「勇敢的養分」。秋圃基金會如何透過細緻入微的服務，協助視障生克服難關？(編輯:王志心)

你是我的眼 秋圃x全教總幫視障生「看」見未來