Rti精選專題導讀／優席夫推出首張個人專輯圓夢 鼓勵年輕人勇敢追夢

國際知名原住民藝術家優席夫（YOSIFU）2025年底推出首張個人專輯《VOYAGER》，圓了年少時的歌手夢，也為自己跌宕起伏的人生留下深刻註腳。

從偶像團體解散、遠赴英國流浪打拚，到在異鄉當油漆工、陷入低潮，再因一場奇異的夢踏上繪畫之路，優席夫用生命證明「凡事皆有時」。

如今，他以阿美語結合電子與傳統歌謠，將漂泊、文化與土地化為音樂，回望旅程也擁抱未來。(編輯:王志心)

以下為央廣Rti本日精選專題：

優席夫推出首張個人專輯圓夢 鼓勵年輕人勇敢追夢