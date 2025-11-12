Rti精選專題導讀／「全民」普發一萬，誰被排除了？

2025年政府提撥預算普發新台幣10,000元，就連取得永久居留許可的外國人、期限內出生的新生兒也能領。不過，打著「共享經濟成果」、「因應關稅衝擊」名號的普發政策，卻排除了同為我國重要勞動力、以製造業為主的外籍移工群體，甚至是具有我國國籍的無家者們，也可能無法順利享有這項福利。

普發政策的「資格」規範正猶如一面鏡子，映照出的不僅是冷冰冰、死板板的法規條文與社會現實，從這些文字或制度背後，可以看見台灣社會如何想像弱勢、人權、資源分配等概念。

「全民」普發一萬，誰被排除了？