Rti精選專題導讀／公路局領航推出AI智慧橋檢 驚艷國際

「逢山開路，遇水搭橋」向來是交通建設的鐵律，不過，小小的台灣竟擁有2萬6,116座橋梁，包括車行橋梁、鐵道橋梁和人行橋；其中又以車行橋梁居多，達2萬2,985座！

為了維護這些橋梁安全，需有大量的橋梁檢測人員定期巡查，檢視橋面上、下的結構是否安全，避免橋梁劣化、腐蝕、混凝土脫落或鋼筋外露。交通部公路局日前發表「無人機AI智慧橋梁檢測系統」與「AI智慧橋梁橋檢車」，不僅實現全橋自動化檢測、提升人員作業安全，同時降低傳統作業成本，還讓國際大為驚艷，希望引進這套智慧系統。(編輯:王志心)

以下為央廣Rti本日精選專題：

公路局領航推出AI智慧橋檢 驚艷國際