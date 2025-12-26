Rti精選專題導讀／北捷攻擊事件 學者分析社安網恐難納入「社會孤立」評估

2025年12月19日，台北車站與中山商圈發生無差別攻擊事件，造成4死11傷，其中包括墜樓死亡的兇嫌。當暴力侵入日常，大眾不禁想問：為何悲劇再次重演？

專家指出，犯嫌張文選在高人流場域作案，反映出欲透過暴力「被看見」的偏激心理；然而，面對這類事前「毫無前兆」且長期孤立於體系外的對象，政府宣示補強的「社會安全網」正面臨先天性的功能限制。

當制度難以觸及隱形的孤立者，民眾該如何運用「逃、躲、反制」與環境覺察自保？在人權界線與犯罪預防之間，我們又該如何劃出那道防線？

以下為央廣Rti本日精選專題：

北捷攻擊事件 學者分析社安網恐難納入「社會孤立」評估