Rti精選專題導讀／南韓造核動力潛艦提升戰略自主 分析：美國可聚焦應對中國威脅

川普政府破天荒開放南韓打造核動力潛艦，引發關注這將如何牽動東亞安全格局。專家指首爾藉此強化自主防衛，美國則可減輕同盟負擔、集中對抗中國，東北亞安全板塊可能迎來新變動。

南韓欲發展的核動力潛艦，與核武國家可攜帶核彈頭的戰略核潛艦有何不同？南韓若成功擁有核動力潛艦，勢必引發中國的不安，進而掀起區域軍備競逐的連鎖效應？

對北韓來說，核武是它對抗美韓同盟，最關鍵的不對稱武器，這是平壤多年來不願放棄核武的關鍵原因。如今首爾獲准打造核潛艦，又將為朝鮮半島的無核化未來增添哪些變數？(編輯:王志心)

以下為央廣Rti本日精選專題：

南韓造核動力潛艦提升戰略自主 分析：美國可聚焦應對中國威脅