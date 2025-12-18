Rti精選專題導讀／台流音樂東南亞重啟 產業政策思維非改不可

文化部啟動為期兩年的「流行音樂拓展東南亞市場計畫」，首站前進泰國，試圖為台灣流行音樂重返非華語市場尋找新路。然而，真正的關鍵不只是「去哪裡」，而是「怎麼去」。

此次產業參訪團首度以較完整的音樂產業樣貌直面市場，從曼谷到清邁，看見截然不同的音樂生態：一方具備實驗商業模式的可能，一方則以高度社群凝聚力展現文化交流的價值。

多位產業人士直言，台灣並非沒有實力，而是長期缺乏敢投入、肯冒險的產業結構與團體戰略。面對語言與市場現實，音樂性、影視帶路、長線投資與跨國合作缺一不可。

這趟看似短暫的泰國行，實則拋出一個更尖銳的提問〜當國際競逐已成常態，台灣流行音樂，是否真的準備好走出舒適圈，重新定義自己的國際位置？

台流音樂東南亞重啟 產業政策思維非改不可