Rti精選專題導讀／台灣經濟15年來最好！過半勞工「無感」怎麼辦？

2026年台股衝破3萬點大關、台積電股價攀上新台幣1,700元新高，亮眼的經濟數據宣告台灣人均所得跨越日韓，但這份喜悅卻未能傳遞給多數民眾。

這背後揭示了台灣正深陷「K型經濟」的兩極化挑戰：高達八成九的漲幅集中於少數科技巨頭，而泛科技業以外的傳統產業與服務業，正飽受低薪與競爭力衰退之苦。

學者深入剖析指出，這種分化源於市場競爭的自然篩選，以及過去政策過度向科學園區傾斜的結果。

專題探討：在製造業創造財富後，服務業該如何接力分配財富？從文化幣的社會效益到吸引國際觀光客的「體驗經濟」，我們必須重新定義傳統產業的價值，才能讓亮眼的經濟紅利不再只是少數人的盛宴，而是全民有感的共榮。

以下為央廣Rti本日精選專題：

台灣經濟15年來最好！過半勞工「無感」怎麼辦？