Rti精選專題導讀／史上最大加密清算潮竟是穩定幣引爆 台灣法制化還缺哪些拼圖？

美國「天才法案」剛通過，為穩定幣發展注入強心針，但僅僅三個月後，加密貨幣市場就經歷了史上最大的清算潮！

這場震撼事件發生在10月11日，因比特幣、以太幣價格暴跌，引發超過190億美元的鉅額槓桿部位被強制平倉。更令人憂慮的是，市值曾高居第三的合成型穩定幣 USDe 竟短暫與美元脫鉤，價格一度跌至$0.65，證明「穩定」並非理所當然。

這起事件暴露了非全額法幣儲備穩定幣的過度槓桿、缺乏緩衝機制（如股市的熔斷），以及與衍生性商品市場的高度連結。專家示警，一些強調高收益的穩定幣存在「結構複雜」、「透明度不足」和「營運模式脆弱」等致命缺陷。(編輯：陳士廉)

以下為央廣Rti本日精選專題：

專題：史上最大加密清算潮竟是穩定幣引爆 台灣法制化還缺哪些拼圖？