Rti精選專題導讀／告別2025 川普的經濟成績單與期中選舉隱憂

「美國正站在經濟大爆發的門前！」2025年底，重返白宮滿一年的川普發表了雄心壯志的年終演說。他細數關稅帶來的投資與減稅法案，試圖勾勒出「讓美國再次偉大」的繁榮前景。然而，這層華麗糖衣背後，卻是美國選民對生活成本高漲的真實憤怒。

專題深入解構川普的施政困境：儘管他標榜關稅戰功，但民生必需品價格居高不下，導致其經濟支持率跌至33%的新低。專家指出，製造業回流的紅利尚未落實，關稅帶來的成本壓力卻已先行引爆。面對 2026 年即將到來的期中選舉，共和黨在地方選舉的慘敗已敲響警鐘。

川普是否會因政策反覆與極端化提前陷入「跛腳」危機？

以下為央廣Rti本日精選專題：

告別2025 川普的經濟成績單與期中選舉隱憂