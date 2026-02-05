Rti精選專題導讀／學者籲國民黨思考：「中華民族主義」和「民主自由」哪個更重要？

國共智庫交流論壇落幕，國民黨副主席蕭旭岑率團赴中，表面聚焦觀光、產業與永續，實則牽動兩岸政治路線的深層轉向。

多位中國時事評論人直言，論壇「重要卻不值得期待」——重要在於國民黨仍掌握國會與地方政治影響力，不具期待則因中共對台灣的立場從未動搖，在野的國民黨亦難有實質談判空間。

專題進一步點出國民黨內部路線的關鍵轉折：從親美、本土到疑美、友中，背後是「中華民族主義」與「民主自由生活方式」的抉擇。

當智庫交流若僅停留在民族敘事，究竟會為兩岸帶來什麼，又將如何深刻影響台灣的民主未來？ (編輯：鍾錦隆)

以下為央廣Rti本日精選專題：

學者籲國民黨思考：「中華民族主義」和「民主自由」哪個更重要？