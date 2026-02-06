Rti精選專題導讀／專技教師上路／矛盾的「教師荒」：正式老師考不到、代理老師找不到

台灣正陷入一場矛盾的「教師荒」：一邊是大量握有教師證的準教師，始終擠不進正式教職；另一邊卻是學校開出滿手代理、代課缺，直到開學仍乏人問津。

少子化讓學校傾向不開終身聘任的正式缺，轉而以不穩定人力因應需求，卻也加速教師對教職的卻步與出走。

第一線教師直言，教學之外的行政負擔、長工時、低成就感與動輒被檢舉的壓力，讓「錢少、不閒、沒權力」成為日常寫照。

當教育現場留不住人，改革該從哪裡開始？薪資、制度、校園文化，誰能真正讓老師安心站上講台？

專技教師上路／矛盾的「教師荒」：正式老師考不到、代理老師找不到