Rti精選專題導讀／川普霸權陰影籠罩 歐洲國家吹起親中去美風潮？！

英國首相施凱爾時隔8年再度訪中，掀起新一波歐洲「訪中潮」。近半年來，法國、西班牙、愛爾蘭、芬蘭等國領袖接連赴中，德國總理也排定行程。

學者指出，關鍵在於川普對歐洲在軍費與地緣議題上的強硬態度，迫使歐洲啟動「親中去美」的避險策略，一邊穩住與美同盟，一邊尋求與中國深化經貿合作，增加談判籌碼。

然而，歐洲在軍事與情報上高度依賴美國，北約防務支出更由美國扛下六成，使「去美化」充滿限制。中國則趁勢拉近與歐距離，試圖修補國際形象、突破經貿困局。美歐中三角關係正快速重組，而川普，無疑是牽動局勢走向的最大變數。

以下為央廣Rti本日精選專題：

川普霸權陰影籠罩 歐洲國家吹起親中去美風潮？！