Rti精選專題導讀／川習會／在韓中國青年：可反習、勿仇中

美國總統川普與中國國家主席習近平10月30日在韓國釜山會面，激起韓國多地民間團體連日舉行反習、反中示威。

由「孔子學院真相運動總部」等團體發起的集會批評中共在歷次政治運動中造成大量人命損失，並持續壓迫藏族、維吾爾族、蒙古族等少數民族及打壓香港、威脅台灣。

歸化韓籍的中國青年池明光指出，中共介入韓國政治、間諜活動與犯罪事件，導致韓國社會反中情緒高漲，高達八、九成民眾對中共反感。

另一名中國青年「醒酒湯」表示，如今韓國街頭常見「CCP Out」與「不要讓韓國成為香港」等標語，但部分極右團體將反共情緒轉為仇中行為，甚至攻擊講中文的華人。

池明光強調，應讓韓國民眾理解「反習近平政權」不等於「仇恨中國人」，強調許多中國人同樣追求自由與民主，呼籲理性看待中國與中共的區別。(編輯：陳士廉)

