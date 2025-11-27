Rti精選專題導讀／川習通話談及台灣議題？台灣該緊張嗎？

美國總統川普與中國國家主席習近平日前通話，引發國際高度關注。雖然中共官媒稱雙方提到台灣，習近平更強調「台灣回歸中國」是戰後國際秩序的組成部分，然而川普在社群平台發文中，卻對台灣議題隻字未提，主要聚焦於俄烏戰爭、芬太尼和農產品貿易等。

這次通話正值美國積極推動烏克蘭和平計畫的敏感時刻。國防安全研究院學者侍建宇分析，川普極可能希望習近平能在促成和平協議上扮演關鍵角色，說服普丁讓步。但這也讓台灣議題變得微妙，因為中方必定會將台灣議題搬上檯面，作為支持烏克蘭計畫或購買大豆等有利於川普期中選舉的籌碼。政大研究員湯紹成也認為，若川普有求於中方，中方必將提出台灣議題。

廣告 廣告

在美中兩強博弈的大氛圍下，台灣需要更靈活的外交策略，為自己爭取更多話語權和談判籌碼。(編輯：陳士廉)

以下為央廣Rti本日精選專題：

川習通話談及台灣議題？台灣該緊張嗎？