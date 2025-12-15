Rti精選專題導讀／從華國美學到台灣感性：為何我們覺得又俗又醜 外國人卻著迷？

台灣街頭的「華國美學」常引人揶揄，但韓國人卻能在其中尋找到獨特的「台灣感性」。這場關於美醜的辯證，正發生在我們的公共空間改造中，從北捷中山站的「收納盒」到台鐵車站的「極簡風」，機能至上的設計正取代傳統風格，引發民眾「是否失去文化溫度」的質疑。

設計研究院解釋，目前的「中性化」策略並非追求風格，而是優先解決資訊過量、動線混亂的根本問題。專家們認為，這是在導入國際成熟的「導視系統」，讓旅客能像使用iPhone介面一樣直觀、安全地找到服務。在「不好用」的服務是最大問題的前提下，以人為本的通用設計才是台灣公共設計的當務之急。

但當基礎功能完善後，「何謂台灣的設計風格？」將是下一階段的關鍵。你是否也擔心單一風格讓城市失去特色？

