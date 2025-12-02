Rti精選專題導讀／掌握最新區域旅遊脈動 迎接明年第一個黃金旺季

今年寒假將是台灣的大學史上最長，12所國立大學從聖誕節前一路放到農曆春節，帶動明年第一個旅遊旺季大幅提前。面對瞬息萬變的國際情勢與旅遊需求，掌握區域動向成為聰明出遊的關鍵。

日本仍是全球最受歡迎的旅遊國家，中國雖為最大客源，但近期中日關係升溫反倒可能分散客潮，使台灣與其他國家旅客更易享受高品質旅遊。韓國因陸客轉向而變得更熱門，節慶期間房價飆升，但新航線開通也讓旅遊更便利。想飛日本、韓國的旅客，只要避開春節與熱門滑雪區，多能入手「甜甜價」。

廣告 廣告

東南亞則呈現兩樣情：泰國因詐騙傳聞導致自由行旅客減少，但跟團仍相對安全；越南旅遊熱度大爆發，尤其是富國島供不應求、房價大漲，反觀峴港則需特別當心低價陷阱與購物糾紛。(編輯:王志心)

以下為央廣Rti本日精選專題：

掌握最新區域旅遊脈動 迎接明年第一個黃金旺季