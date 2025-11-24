Rti精選專題導讀／改造飽經洪水沖刷台東鐵公路 變身幸福甜蜜「微笑南灣」

在台東，鐵路與公路正悄悄展開一場壯闊的重生。從北端的池上開始，新池上大橋以「高大美」之姿嶄新現身：跨越卑南溪、眺望伯朗大道與金城武樹，未來旅人行經橋上即可看見「只有雲知道」的壯麗雲海。道路拓寬、慢車道與人行道的加入，更讓花東縱谷安全景觀大道成為兼具速度、安全與美景的觀光新走廊。

往南越過關山、鹿野，鐵道建設的艱辛在山里段更顯深刻。花東鐵路雙軌化需跨斷層、抗颱風、避落石，山里高架橋因此外移線型、提升耐震、整夜搶工，只為打造一條更安全、更可靠、能與群山共存的鐵道生命線。

而在南迴，車站翻新計畫正悄悄點亮山海之間的幸福旅途。大武站彷彿藏身山林的圖書館，知本、太麻里則以木構、金針花與海色編織旅行的風景。曾經「猴子山羌比人多」的偏遠工區，如今成為旅人回家與成家的甜蜜起點。

以下為央廣Rti本日精選專題：

改造飽經洪水沖刷台東鐵公路 變身幸福甜蜜「微笑南灣」