Rti精選專題導讀／最低工資連漲10年將破3萬 半數勞工月薪仍在4萬5以下

2026年元旦，最低工資正式邁向新台幣29,500元，賴清德總統更拋出將突破「3萬大關」的震撼彈，宣告台灣即將告別低薪夢魘的指標門檻。然而，這場連續十年的薪資調升，究竟是基層勞工的實質紅利，還是物價飆漲的連鎖效應？

專題深入探討《最低工資法》上路後，如何從過去的「市場喊價」轉向制度化審議，並揭示政策背後的雙刃劍效應。

專家指出，單靠拉高工資樓地板，對占全台半數、月薪高於最低工資的「薪資中位數」勞工而言，不僅難以直接獲益，更可能因企業轉嫁人事成本，陷入物價通膨與加薪放緩的雙重夾擊。

專題進一步對比國外經驗，分析大幅調薪與通膨的因果關係，並從《證交法》加薪條款、加薪抵稅政策到「韓流」產業高價值化等面向，尋找勞資雙贏的長期解方。

以下為央廣Rti本日精選專題：

最低工資連漲10年將破3萬 半數勞工月薪仍在4萬5以下