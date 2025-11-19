Rti精選專題導讀／朝野風暴再起 《財劃法》兩輪修法爭議一次看懂

去年底，在藍、白多數主導的國會下，《財政收支劃分法》大幅修正，統籌分配稅款大幅下放地方政府，三讀後卻引發「分母公式錯誤」爭議；11月14日，藍、白再度聯手通過財劃法再修正動議，這波修法重新點燃中央與地方長期的財政矛盾，也讓朝野爭議再起。

在這篇專題報導中，將告訴你財劃法為何重要？中央與地方政府資源是如何分配的？為什麼行政院對第二輪修法的反應更加激烈？

值得關注的是，兩輪修法完全沒處理最關鍵的「事權劃分」。地方雖拿到更多財源，卻不見相對應權限，恐出現治理落差。政院版財劃法即將送審，但藍綠對撞、朝野僵局未解，恐讓預算審查與國家治理陷入空轉。(編輯：鍾錦隆)

以下為央廣Rti本日精選專題：

【話題開箱】朝野風暴再起 《財劃法》修法爭議一次看懂