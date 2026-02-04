Rti精選專題導讀／格陵蘭危機下歐洲建軍呼聲再起 歐洲戰略覺醒的印太啟示

在川普重返白宮、美國戰略急轉彎之際，格陵蘭主權爭議意外成為撼動全球安全秩序的引爆點。美國最新國防戰略明確顯示，歐洲不再是安全優先，美國重心轉向本土、印太與北極，格陵蘭更被視為攸關本土防衛的核心。

面對美國支持鬆動、北約角色動搖，歐洲「組建聯軍、強化戰略自主」的呼聲再起，但在指揮體系、核保護傘與高端軍力高度仰賴美國的現實下，歐洲真能獨立建軍嗎？而美歐安全關係的結構性轉變，是否也為印太地區帶來警訊？

專家指出，美國角色的不確定性，正迫使歐洲與印太盟友重新思考合作模式，從單向依賴走向更深層的區域整合。川普正在重塑全球安全版圖，這場變局，沒有任何國家能置身事外。(編輯：鍾錦隆)

格陵蘭危機下歐洲建軍呼聲再起 歐洲戰略覺醒的印太啟示