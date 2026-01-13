Rti精選專題導讀／沒有冬天何來冬至？氣候變遷讓24節氣「失準」

是否發現，這個冬天第一碗薑母鴨等得特別久？隨著全球暖化，台灣的冬季正急劇縮短。根據最新科學報告，台灣夏季可能延長至半年以上，甚至在2050年面臨「冬季消失」的衝擊。這不僅是氣候警訊，更是一場深遠的文化危機。

古人依循太陽運作訂定的「24節氣」，曾是農業與日常生活的金科玉律。如今，當「大雪」不見雪、冬至熱到想吃冰，這些流傳千年的文化習慣正逐漸「走位」。中研院專家指出，氣候變遷正打亂季節演化，未來的聖誕節可能不再有雪，媽祖遶境也將面臨極端高溫的嚴酷考驗。

廣告 廣告

想知道氣候變遷如何改寫我們的飲食與民俗記憶？

以下為央廣Rti本日精選專題：

沒有冬天何來冬至？氣候變遷讓24節氣「失準」