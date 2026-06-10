Rti精選專題導讀／烏克蘭與緬甸實戰經驗 斷網後靠「Wi-Fi機＋Gogoro電池」照樣能通訊

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台灣身處天災與地緣政治的高風險期，全台更有高達89%的常用網站高度仰賴境外雲端。一旦國際海纜全斷，即便國內電網健全，大眾熟悉的LINE、Google和Meta等服務也將瞬間失效。面對隨時可能來臨的斷網極端情境，我們該如何維繫關鍵的通訊生命線？

賽伯格韌性實驗室特別邀請國外專家，揭密俄烏戰爭與緬甸內戰的「離網通訊」實戰經驗。

在台灣，非營利的PTT是否能成為斷網時的本土通訊防線？面對技術門檻與潮濕氣候，一般民眾在危機來臨前，又該如何預先儲備硬碟資料與軟體安裝檔？(編輯：鍾錦隆)

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以下為央廣Rti本日精選專題：

烏克蘭與緬甸實戰經驗 斷網後靠「Wi-Fi機＋Gogoro電池」照樣能通訊