Rti精選專題導讀／美國突襲委內瑞拉 強權外交能否換來拉美長期穩定？
美國總統川普政府突襲委內瑞拉、強押總統馬杜洛至紐約受審，並宣布「接管」該國，引爆國際震撼。這場行動不僅改寫拉丁美洲政治版圖，也被視為美國重申西半球霸權的重要一步。
學者指出，川普延續門羅主義，藉難民、毒品走私與中俄勢力滲透等議題，合理化對委內瑞拉的強勢介入。美國選擇由願與華府合作的副總統出任臨時領導人，顯示其核心目標並非全面佔領，而是掌控石油資源、維持秩序並排除中俄影響。
短期內，美國可望穩定局勢、重塑區域安全，但長期能否建立親美政權、維持影響力，仍充滿變數。專題深入解析川普此舉的戰略算計、能源利益與地緣政治影響，帶你看懂委內瑞拉局勢背後的全球權力競逐。(編輯：鍾錦隆)
