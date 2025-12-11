Rti精選專題導讀／美新版《安全戰略》淡化大國競爭 點明第一島鏈具關鍵利益

美國最新《國家安全戰略》正式揭示川普2.0的全球布局：美國不再以世界秩序維護者自居，而是回到「美國優先」與門羅主義軸心，將自身力量與西半球利益置於首位。過往強調的大國競爭語彙淡化，但針對中國的警惕並未消失，而是以更柔性的方式嵌入戰略敘事中。

對印太而言，報告明確指出第一島鏈的重要性，更首次將台灣由「矽盾」提升至地緣戰略核心：美國也要求日本、南韓、澳洲及台灣提高國防投入，共同強化嚇阻，而非陷入軍備競賽。

為什麼對台灣而言，這既是警訊也是契機？

