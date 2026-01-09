Rti精選專題導讀／美突襲委內瑞拉 將影響中國在拉美經營成果

美國近期發動「絕對決心行動」突襲委內瑞拉，跨境逮捕總統馬杜洛，此舉不僅是單純的緝毒執法，更被視為川普政府對中俄勢力的強力反制。

學者分析，美方透過「懲罰性嚇阻」精準打擊高價目標，旨在拆除中國在拉美經營已久的軍民兩用戰略支點，並欲奪回全球儲量第一的石油控制權，重塑美國作為西半球唯一安全提供者的地位。

然而，這場行動也引發國際法爭議。馬杜洛身為國家元首且未對美動武，美軍跨境逮捕是否違反《聯合國憲章》？專家憂心此舉若形成「先例效應」，恐導致國際規範形同具文。美、中的拉美利益如何消長？北京將如何劃定容忍紅線？

以下為央廣Rti本日精選專題：

