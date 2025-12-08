Rti精選專題導讀／習稱網管占據國家治理重要地位 學者：中共網管失能已威脅政權

中共總書記習近平在政治局高調點名「網路生態治理」占國家治理要角，但專家直指背後真正原因是中共網管失效。從于朦朧命案到輿論清朗行動失靈，都顯示官方已難像過去那樣迅速壓制網路風暴。

K字簽證開放外國人在華工作，引爆小粉紅集體反對，即使全面刪留言也壓不住怒火。專家認為這是「認知作戰失靈」的重要警訊，民眾不再全盤接受官方說法，代表中共內部輿論控制正出現裂痕。

學者指出，真正讓輿論爆炸的並非單一事件，而是經濟低迷造成的普遍不滿。中共卻只忙著加強網路管控，無視社會不平等與民生問題，累積的怒氣恐成中共政權最大危機。(編輯：鍾錦隆)

以下為央廣Rti本日精選專題：

習稱網管占據國家治理重要地位 學者：中共網管失能已威脅政權