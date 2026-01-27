Rti精選專題導讀／習近平為何動手抓捕張又俠？美跨境逮捕馬杜洛的蝴蝶效應

中央軍委副主席張又俠、聯合參謀部參謀長劉振立遭立案調查，引發熱議。學者分析，中共總書記習近平之所以會動手抓捕張、劉兩人，很大一部分是受馬杜洛事件的影響，讓習近平深怕週遭有內鬼，才不得不認真對身邊的可疑高層進行清洗。

相關的訊息在公布後，中共中紀委等單位的官網又隨後刪除了有關的消息，似乎凸顯了整起事件仍有變數，挺習派和反習派的鬥爭，仍在未定之天，持續進行中。

以下為央廣Rti本日精選專題：

習近平為何動手抓捕張又俠？美跨境逮捕馬杜洛的蝴蝶效應