Rti精選專題導讀／【話題開箱】人工生殖新法重點？誰適用？如何用？

行政院通過《人工生殖法》修正草案，將適用對象擴大至年滿18歲的單身女性及女同性配偶，寫下我國人工生殖法令史上最大變革！這項修法回應了國際趨勢，讓更多女性擁有自主生育的權利。

修法核心重點包括：首先是放寬對象，但受術者皆須以自身子宮懷孕分娩。實務上，女同志配偶可選擇「A卵B生」，單身女性則需搭配第三方捐贈精子。

其次，修法極大化維護子女最佳利益，新增受術前的「子女最佳利益評估制度」，並建立血緣知悉權，讓人工生殖子女在特殊醫療需求下可查閱捐贈者身分，成年後經同意可獲更多資訊。此外，為強化親子關係保障，人工生殖子女的婚生子女地位將不會因婚姻撤銷而受影響。

廣告 廣告

醫界、婦女及同志團體大多贊同此修法，認為能提升女性自主權並緩解少子化。

至於爭議最大的代理孕母，因涉及倫理、親權與子宮商品化等複雜問題，此次修法選擇脫鉤處理，衛福部將持續推動社會對話。

以下為央廣Rti本日精選專題：

【話題開箱】人工生殖新法重點？誰適用？如何用？