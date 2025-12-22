Rti精選專題導讀／【話題開箱】寵物險5業者各具特色 幫毛小孩投保划算？

隨著台灣少子化與晚婚趨勢加劇，毛小孩已成為許多家庭不可或缺的成員。根據 2025 年最新數據，全台犬貓登記數已突破340萬隻大關，再創歷史新高。然而，寵物並無健保，面對突發的高額醫療費，寵物險成了飼主轉嫁負擔的熱門選擇。

儘管市場潛力巨大，國內寵物險卻曾因2023年理賠金額暴衝而陷入危機，導致業者一度縮手。如今，在產險公會推出「公版條款」後，市場正迎來新一波回溫。目前包含國泰、富邦、和泰等五大產險業者紛紛推出多元方案，從主打「不限醫院」的就醫自由度，到結合量販店推廣的「無自負額」保障，競爭愈發激烈。

然而，飼主在投保前必須留意，現在的門檻已日趨嚴謹。除了必須植入晶片外，比特犬、獒犬等危險犬種往往被拒於門外，且各家對於投保年齡與續保條件亦有不同限制。 (編輯：鍾錦隆)

