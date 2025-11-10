Rti精選專題導讀／【話題開箱】年金改革改了什麼？ 停砍所得替代率會如何？

前總統蔡英文在2017年推動年金改革，是為拯救瀕臨破產的退撫基金，透過「多繳、公平領、永續用」原則，調降所得替代率、終止18%優存並延後退休年齡，成功讓基金用罄年限延後逾30年，為台灣財政爭取了喘息空間。這場改革旨在將退撫制度從國家財政黑洞中拉出，回歸「合理與可持續」的基準線。

然而，在改革上路滿六年之際，藍白陣營憑藉國會多數優勢，提出「停砍公教年金」修法，主張恢復給付調整與消費者物價指數（CPI）連動，將年改再度推上政治攻防的風口浪尖。

在野黨以「信賴保護原則」及「保障退休生活」為由，要求停止調降所得替代率；執政黨則警告，此舉將造成「重退休輕現職」、「重公教輕勞工」及「基金缺口擴大」等三大不公平。

學者分析，若修法目標是照顧低薪公教人員，應「墊高最低保障門檻」，而非全面停止調降或普遍拉高替代率，否則資源將偏向高所得族群。想了解年改究竟改了什麼？(編輯：陳士廉)

