Rti精選專題導讀／【話題開箱】「普發一萬」開跑！ 這次政府為何又發錢？

2025年行政院提撥預算，全民普發新台幣10,000元，於5日上午8時正式開放登記，最快於11月12日起陸續入帳，未來也將開放其他領現管道，只要在明年(2026)4月30日前完成辦理，全民皆可領取，甚至符合資格的外國人、新生兒也有領取資格。

為什麼這次政府又要「普發一萬」？背後的法源、財源、政策目的為何？這對台灣當前面臨的經濟挑戰、乃至國家的長遠發展可能帶來哪些正、負面影響？(編輯：陳士廉)



以下為央廣Rti本日精選專題：

【話題開箱】「普發一萬」開跑！ 這次政府為何又發錢？