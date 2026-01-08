Rti精選專題導讀／【話題開箱】A肝病毒超難殺 酸鹼冷熱都不怕 如何預防感染？

去年台灣A型肝炎疫情創下9年新高，本土病例高達447例，其中近4成與性行為相關，顯示A肝早已不是「吃壞肚子」那麼簡單。

專題帶你深入了解A肝病毒驚人的生存能力——不怕酸、不怕冷，一般酒精也奈何不了，甚至能在水中存活數月，為何冷凍食品也可能成為破口？

文章同時整理A肝的傳染途徑、潛伏期與常見症狀，解析哪些族群一旦感染，可能面臨猛爆性肝炎的致命風險。

當病毒比你想像中更頑強，唯有正確認識，才能保護自己與身邊的人。(編輯:王志心)

廣告 廣告

以下為央廣Rti本日精選專題：

延伸閱讀

A肝疫情創9年新高 親密接觸為傳染源大宗

【話題開箱】A肝病毒超難殺 酸鹼冷熱都不怕 如何預防感染？